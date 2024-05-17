نصار من دوما: كل عام سنرشح بلدة او بلدتين كأفضل القرى السياحية في العالم...وحملة هذا العام مستوحاة من الرحابنة

أعلن وزير السياحة وليد نصار أن ما يحصل هو اثر العمل على استراتيجية السياحة المستدامة، مشيراً الى أن كل البلدات امام تحدٍّ لترشيح كل عام بلدة او بلدتين اثر المقومات التي يملكها لبنان ، وهذه المرة سنرشح اهدن والبترون، وكل بلدة لها استعداد للترشح.



وعن اعلان الحملة الاعلانية للعام 2024، كشف أنها ستكون مستوحاة من الرحابنة.