المؤتمر التشاوريّ حول الرؤيا الخضراء في البقاع الغربي وراشيا

رعى وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، المؤتمر التشاوريّ حول الرؤيا الخضراء في البقاع الغربي وراشيا الذي أقيم في بلدة كفريا.



وتخللَ اللقاء عرض ومناقشة حول رفع التلوث عن نهر الليطاني وبحيرة القرعون،والإدارة المستدامة للأراضي في قضائَي البقاع الغربي وراشيا، وغيرها من المواضيع.



واشار ياسين إلى أن الفوارق الطبيعية الموجودة في المنطقة رأسمال طبيعي موجود في لبنان بمقومات طبيعية ومحميات أرز الشوف وجبل الشيخ ومنطقة عميق وهي من أهم المناطق الرطبة بالعالم، هذا المثلث التنموي اللبناني الجميل علينا المحافظة عليه.