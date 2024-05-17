الوضعان الامني والعام بين المتروبوليت الياس عوده واللواء البيسري

بحث متروبوليت بيروت وتوابعها المطران للروم الأرثوذكس الياس عوده مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في الوضعين الأمني والعام.