نصار يطلق الحملة السياحية الصيفية: "مشوار رايحين مشوار"

أعلن وزير السياحة وليد نصار اتباع سياسة الباب المفتوح، وقال خلال احتفالية اعلان دوما من أجمل القرى السياحية للعام 2023 : "لم يأت أحد الى وزارة السياحة الا وكان التجاوب من قبل الوزارة سريع، ونطلب من البلديات ان تكون طموحة للوصول مثل دوما الى أفضل المراكز".



وأعلن اطلاق الحملة السياحية الصيفية تحت عنوان: "مشوار رايحين مشوار".