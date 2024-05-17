الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة من دوما: جئنا جميعا خصوصا لنكون إلى جانب لبنان

قال الامين العام لمنظمة الامم المتحدة للسياحة خلال احتفالية اعلان دوما من أجمل القرى السياحية للعام 2023: "كان الكثير من الناس يسألون لماذا أذهب إلى لبنان أو لماذا أنا هناك أو ماذا أفعل هناك؟ جئت خصوصا لأراكم وجئت خصوصا لأدعمكم، وجئنا جميعًا خصوصا لنكون إلى جانب لبنان".