المدير العام لصندوق قطر للتنمية من دوما: نطمح اعادة تأهيل السوق القديم لتحقيق اهداف التنمية المستدامة

أكد المدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكوراني اهمية العمل على المحافظة على التراث الثقافي وتعزيز السياحة في الشمال وتمكين السكان وتعزيز الحركة التجارية وتوفير الفرص الاقتصادية ودعم الاقتصاد المحلي.



وقال خلال احتفالية اعلان دوما من أجمل القرى السياحية للعام 2023 : "نحن على دراية تامة بالظروف الصعبة التي بمر بها لبنان والتحديات التي تواجه شعب لبنان ، ونطمح اعادة تأهيل السوق القديم لتحقيق اهداف التنمية المستدامة".