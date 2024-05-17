سفير قطر لدى لبنان من دوما: قطر هي رقم واحد من عدد السياح في لبنان

اعلن سفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال احتفالية اعلان دوما من أجمل القرى السياحية للعام 2023 ، أن هذه المناسبة تأتي كأهمية استراتيجية للبنان كوجهة سياحية وخاصة في سنة 2023 حيث قطر هي رقم واحد من عدد السياح الذين اتوا الى لبنان، وقال: "ان شاء الله هذه السنة يكون العدد أكبر".