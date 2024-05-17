شقير يرأس اجتماع "كلنا لبيروت": انفراجات اقتصادية مأمولة على أبواب موسم الاصطياف الواعد

عقد تجمع كلنا لبيروت اجتماعه الأسبوعي برئاسة الوزير السابق محمد شقير وحضور الأعضاء وبحث الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان والتي توقع مزيدا من الشهداء.



وتحدث الوزير شقير أمام المجتمعين عن "انفراجات اقتصادية مأمولة على أبواب موسم الاصطياف الواعد، والذي نأمل بأن يكون على قدر التوقعات وألا تنغصه أي حرب محتملة، خصوصا وأن الاقتصاد اللبناني قائم الآن على القطاع الخاص لا سيما قطاع السياحة".

وأثنى على الخطة الأمنية التي تعتمدها وزارة الداخلية في العاصمة بيروت والمناطق الأخرى بإشراف مباشر من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، والقائمة على مكافحة الجريمة بكل اشكالها ووضع حد لظاهرة الدراجات النارية المخالفة، وتثبيت الاستقرار الأمني بما يبعث على الاطمئنان لدى الوافدين واللبنانيين المقيمين.



وشدد شقير في الوقت نفسه على أهمية دور الجيش اللبناني في ضبط الأمن والاستقرار والتشدد في مراقبة الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والممنوعات من لبنان إلى الخارج وبالعكس. وقال: "يثبت اللبنانيون دائما إيمانهم بوطنهم ووحدته وبأن يكون بلدا مزدهرا على مستوى طموحات أبنائهم".