الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كشف ميداني على مخيم عرسال للنازحين السوريين... جوزيف الحلو: لم تسجّل أي حالة كوليرا لغاية اليوم

أخبار لبنان
2024-05-17 | 11:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كشف ميداني على مخيم عرسال للنازحين السوريين... جوزيف الحلو: لم تسجّل أي حالة كوليرا لغاية اليوم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
كشف ميداني على مخيم عرسال للنازحين السوريين... جوزيف الحلو: لم تسجّل أي حالة كوليرا لغاية اليوم

قام مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة الدكتور جوزيف الحلو وممثلون عن منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية يرافقهم فريق من الوزارة بكشف ميداني على مخيم عرسال للنازحين السوريين. 

وافتتح الوفد جولته في زيارة لمركز الرعاية الصحية الأولية في عرسال وجال في كشف ميداني على المخيمات ومن ثم عُقد اجتماع في مبنى البلدية بين الجهات المعنية تلاه مؤتمر صحفي.

وقال الدكتور جوزيف الحلو خلال المؤتمر الصحفي، إنه "اذا استمر الوضع الحالي كما هو، فنحن أمام احتمالية تفاقمه وقد يتسبب بكارثة صحية ليس فقط للنازحين في المخيمات بل أيضا لأهالي عرسال والجوار"، لافتا الى أنه تبيّن أن المياه في آبار عرسال بعد فحصها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستعمال البشري.

وكشف أنه لغاية اليوم لم تسجّل أي حالة كوليرا وأنه بعد الاشتباه بعدد من الحالات اتت الفحوص المخبرية سلبية. كما كشف أنه تم تسجيل 123 حالة صفيرة فقط في منطقة عرسال 74% منها من النازحين السوريين. وقارن الدكتور الحلو الأرقام بالعام الماضي حيث سجّلت 1290 إصابة في محافظة بعلبك الهرمل، معتبرا ان الفارق اليوم هو تقليص تمويل الجهات المانحة لمنظمة اليونيسف مما انعكس بانخفاض بالخدمات المقدمة للنازحين في المخيمات.

وأكّد أن العمل لا يزال كالأعوام الماضية يسير حسب الأسس الصحيحة ولكن انخفاض الدعم دفع المعنيين لدقّ ناقوس الخطر. وشدد على أن منظمة اليونيسف لا زالت تقوم بأعمالها. 
وتمنى باسم وزارة الصحة العامة ولجنة البيئة النيابية على اليونيسف أن يوصلوا صرختهم للجهات المانحة بالقريب العاجل لزيادة دعم هذه المنظمة مما يساهم بزيادة كميات المياه المقدمة للنازحين السوريين وسحب مياه الصرف الصحي تفاديا لأي تفشي للأمراض والأوبئة والتي قد تتفاقم مع اقتراب فصل الصيف. 

ولفت الحلو الى ان وزير الصحة العامة يلقى تفاعلاً ايجابيًا خلال اجتماعاته التي يقوم بها في الولايات المتحدة الاميركية في موضوع زيادة الدعم للمنظمات الدولية في لبنان التي تعنى بشؤون النازحين. وهو يجري في المقابل اجتماعات مكثفة عبر تقنية زوم مع المعنيين في وزارة الصحة العامة والمنظمات والشركاء من بينهم اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.

بدوره، طالب النائب ملحم الحجيري بإنشاء شبكة صرف صحي ومحطة لتكرير المياه اذ أن الجور الصحية غير مؤهلة وغير مطابقة للمواصفات. وحث الجهات والمنظمات المعنية للاشراف عليها لضمان عدم تسربها الى المياه الجوفية.
 

أخبار لبنان

جوزيف الحلو

اليونيسف

منظمة الصحة العالمية

مخيم عرسال

نازحين

LBCI التالي
الخُماسية تُطلق مساراً رئاسياً حتى تموز: مشاورات أو عقوبات الدوحة (نداء الوطن)
بو عاصي للـLBCI: نصرالله ارتكب جريمة في حق لبنان في تصريحه الاخير
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:47

منظمة العفو الدولية: ينبغي على لبنان أن يوقف فورًا عمليات الترحيل القسري للنازحين

LBCI
أخبار دولية
10:51

منذ السادس من أيار... منظمة الصحة العالمية لم تتلق أي إمدادات طبية في غزة

LBCI
أخبار لبنان
09:06

الجميل: حزب الله يريد إبتزاز الخارج بالنازحين لرفع الحصار عن النظام السوري

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-16

الجميل لـ"جدل": أي التزام لبناني بابقاء النازحين في لبنان هو خيانة عظمى ونحن لسنا بحاجة للـunhcr لمعرفة من دخل الى لبنان وكل نازح لا يملك اوراقا ثبوتية يجب ترحيله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

الإتحاد اللبناني لكرة السلة يمنح الجيل الجديد الفرصة لاكتساب الخبرات عبر بطولات عديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لفتة من مؤسسة "تكريم" تجاه البروفسور الراحل روبير صاصي في موناكو وتكريم شخصيات إستثنائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تداعيات النزوح الإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:41

التحكم المروري: قطع السير محلة عين المريسة تقاطع فينيسيا من قبل بعض المحتجين

LBCI
أخبار دولية
10:00

إسرائيل تعتبر إتهامات بريتوريا بشأن الإبادة في غزة منفصلة تمامًا عن الحقائق

LBCI
أمن وقضاء
09:49

الأمن العام في قرطبا أقفل محلًا تجاريًا في البلدة يشغله سوريون وأوقف آخرين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية في المغيري

LBCI
فنّ
12:50

بفضل عائدات حفلاته... موسيقي بريطاني شهير يدخل نادي أصحاب المليارات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:58

إسرائيل تدافع عن الضرورة العسكرية لهجومها على قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

الإتحاد اللبناني لكرة السلة يمنح الجيل الجديد الفرصة لاكتساب الخبرات عبر بطولات عديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لفتة من مؤسسة "تكريم" تجاه البروفسور الراحل روبير صاصي في موناكو وتكريم شخصيات إستثنائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بوتين وشي يضعان الغرب أمام مفترق من التساؤل…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تداعيات النزوح الإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت بإنهاء الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

دوما: بلدة نموذجية بإقتصادها وإنمائها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

"مشوار رايحين مشوار" إلى دوما التي تحتفل بلقب أجمل البلدات السياحية حول العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:16

مذكرة بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية

LBCI
امن وقضاء
04:35

مصلحة تسجيل السيارات والآليات: مواعيد فتح مركز الدكوانة لفك حجز المركبات والدراجات

LBCI
اقتصاد
02:14

إنخفاض إضافي بأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
06:15

وزارة السياحة تطلق الحملة السياحية الصيفية: "مشوار رايحين مشوار"

LBCI
منوعات
08:13

سمعوا صرخاته من تحت الأرض... دُفن حيًا لـ4 أيام وهكذا خلصوه: جريمة قتل انكشفت وهذا مصير المدفون! (فيديو)

LBCI
فنّ
03:38

هل سيلقى القبض على اصالة نصري فور وصولها إلى لبنان؟

LBCI
فنّ
04:51

ممثلة مصريّة تعرّضت للتحرّش في حفل وائل جسار.. والنيابة العامة تتدخّل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More