اتّفاقيّة شراكة بين CMA CGM والصليب الأحمر اللبناني لدعم نقل المرضى بسيارات الإسعاف

وقعت مؤسسة CMA CGM والصليب الأحمر اللبناني اتّفاقيّة شراكة تهدف إلى المساهمة في تشغيل سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني، في جميع أنحاء لبنان، من خلال تأمين 50٪ من تكاليف الوقود خلال النصف الأول من عام 2024.



واستجابت سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني منذ أكثر من ستين عامًا، إلى أكثر من 80٪ من حالات الطوارئ والرعاية الصحية الطارئة لما قبل الوصول إلى المستشفى. إنها خدمة مجانية، بفضل إلتزام المتطوعين المتفانين نهارا" وليلا".



ومجموعة CMA CGM والتي هي مجموعة رائدة عالميًا في تقديم حلول النقل البحري، البري والجوي والخدمات اللوجستية، تلتزم من خلال مؤسسة CMA CGM بالمساهمة في استمرارية هذه «الخدمة اللوجستية الطارئة» التي تسمح بالاستجابة 24على24 وطوال أيام الأسبوع لحالات الطوارئ الطبية المنقذة للحياة للمرضى في لبنان.



زتمثل هذه الشراكة خطوة جديدة نحو الالتزام المشترك بتلبية الاحتياجات الأولوية للشعب اللبناني. منذ عام 2019، قدمت مؤسسة CMA CGM معدات حماية شخصية مجانية للصليب الأحمر اللبناني خلال جائحة covid-19 كما قدمت المعدات الأساسية بعد انفجار المرفأ في بيروت، من خلال الاستعانة بخبرة مجموعة CMA CGM البحرية واللوجستية.



شراكة تقع في ايطار ستراتجيّة مؤسسة CMA CGM



يأتي هذا الدعم أيضا كجزء من ديناميكية تعكس الشراكات الهيكلية التي أقيمت بالفعل بين مؤسسة CMA CGM الخيرية من جهة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية والصليب الأحمر الفرنسي و الأميركي من جهة أخرى، خاصة عبرعملية حاويات الأمل لنقل المعدات الإنسانية.



وقالت رئيسة مؤسسة CMA CGM تانيا سعادة زعني: "هذه الشراكة مع الصليب الأحمر اللبناني هي انعكاس لاستعدادنا لأن نكون حاضرين وفعّالين في جميع الظروف. وهذا مثال آخر على التزامنا الثابت ورغبتنا بالوقوف الى جانب العائلات اللبنانية. المساهمة في تشغيل سيارات الإسعاف توفر مساعدة حيوية عندما يكون المرضى في أمس الحاجة إليها".



بدوره، قال رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي: "يواصل الصليب الأحمر اللبناني تقديم الخدمات الحيوية لأكثر من نصف مليون شخص سنويًا في لبنان، بفضل كرم الشركاء مثل مؤسسة CMA CGM. في أوقات الأزمات هذه، نعتمد أكثر من أي وقت مضى على شركائنا لضمان مهمتنا الإنسانية وإظهار أنه مع الأشخاص ذوي النوايا الحسنة، من الممكن ضمان خدمات وطنية جيدة في بلدنا. بالنيابة عن جميع متطوعي الصليب الأحمر اللبناني، الذين يقدمون الكثير لمساعدة الآخرين مجانًا، أشكر مؤسسة CMA CGM ، برئاسة تانيا سعادة زعنّي ، للوقوف إلى جانب الصليب الأحمر اللبناني، وإلى جانب الفئات الأكثر حاجة في لبنان".