الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
19
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
19
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اتّفاقيّة شراكة بين CMA CGM والصليب الأحمر اللبناني لدعم نقل المرضى بسيارات الإسعاف
أخبار لبنان
2024-05-17 | 12:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
اتّفاقيّة شراكة بين CMA CGM والصليب الأحمر اللبناني لدعم نقل المرضى بسيارات الإسعاف
وقعت مؤسسة CMA CGM والصليب الأحمر اللبناني اتّفاقيّة شراكة تهدف إلى المساهمة في تشغيل سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني، في جميع أنحاء لبنان، من خلال تأمين 50٪ من تكاليف الوقود خلال النصف الأول من عام 2024.
واستجابت سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني منذ أكثر من ستين عامًا، إلى أكثر من 80٪ من حالات الطوارئ والرعاية الصحية الطارئة لما قبل الوصول إلى المستشفى. إنها خدمة مجانية، بفضل إلتزام المتطوعين المتفانين نهارا" وليلا".
ومجموعة CMA CGM والتي هي مجموعة رائدة عالميًا في تقديم حلول النقل البحري، البري والجوي والخدمات اللوجستية، تلتزم من خلال مؤسسة CMA CGM بالمساهمة في استمرارية هذه «الخدمة اللوجستية الطارئة» التي تسمح بالاستجابة 24على24 وطوال أيام الأسبوع لحالات الطوارئ الطبية المنقذة للحياة للمرضى في لبنان.
زتمثل هذه الشراكة خطوة جديدة نحو الالتزام المشترك بتلبية الاحتياجات الأولوية للشعب اللبناني. منذ عام 2019، قدمت مؤسسة CMA CGM معدات حماية شخصية مجانية للصليب الأحمر اللبناني خلال جائحة covid-19 كما قدمت المعدات الأساسية بعد انفجار المرفأ في بيروت، من خلال الاستعانة بخبرة مجموعة CMA CGM البحرية واللوجستية.
شراكة تقع في ايطار ستراتجيّة مؤسسة CMA CGM
يأتي هذا الدعم أيضا كجزء من ديناميكية تعكس الشراكات الهيكلية التي أقيمت بالفعل بين مؤسسة CMA CGM الخيرية من جهة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية والصليب الأحمر الفرنسي و الأميركي من جهة أخرى، خاصة عبرعملية حاويات الأمل لنقل المعدات الإنسانية.
وقالت رئيسة مؤسسة CMA CGM تانيا سعادة زعني: "هذه الشراكة مع الصليب الأحمر اللبناني هي انعكاس لاستعدادنا لأن نكون حاضرين وفعّالين في جميع الظروف. وهذا مثال آخر على التزامنا الثابت ورغبتنا بالوقوف الى جانب العائلات اللبنانية. المساهمة في تشغيل سيارات الإسعاف توفر مساعدة حيوية عندما يكون المرضى في أمس الحاجة إليها".
بدوره، قال رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي: "يواصل الصليب الأحمر اللبناني تقديم الخدمات الحيوية لأكثر من نصف مليون شخص سنويًا في لبنان، بفضل كرم الشركاء مثل مؤسسة CMA CGM. في أوقات الأزمات هذه، نعتمد أكثر من أي وقت مضى على شركائنا لضمان مهمتنا الإنسانية وإظهار أنه مع الأشخاص ذوي النوايا الحسنة، من الممكن ضمان خدمات وطنية جيدة في بلدنا. بالنيابة عن جميع متطوعي الصليب الأحمر اللبناني، الذين يقدمون الكثير لمساعدة الآخرين مجانًا، أشكر مؤسسة CMA CGM ، برئاسة تانيا سعادة زعنّي ، للوقوف إلى جانب الصليب الأحمر اللبناني، وإلى جانب الفئات الأكثر حاجة في لبنان".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
شراكة
والصليب
الأحمر
اللبناني
المرضى
بسيارات
الإسعاف
التالي
مصادر دبلوماسية لـ "الشرق الاوسط": تقرير لوزراء خارجية الخماسية وسؤال عن عدد المرشحين...ولا خلاف بين واشنطن وباريس
بوالص التأمين تراجعت 15%... ولا تأمين على الحياة (نداء الوطن)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-05-08
الصليب الأحمر اللبناني يطلق حملته السنوية لجمع التبرعات
أخبار لبنان
2024-05-08
الصليب الأحمر اللبناني يطلق حملته السنوية لجمع التبرعات
0
أخبار لبنان
2024-04-27
حفلة إحياء الذكرى الـ39 لشهداء الصليب الأحمر اللبنانيّ
أخبار لبنان
2024-04-27
حفلة إحياء الذكرى الـ39 لشهداء الصليب الأحمر اللبنانيّ
0
أخبار لبنان
2024-04-24
سميث: أيقنت الشراكة الممتازة بين القوات المسلحة البريطانية واللبنانية
أخبار لبنان
2024-04-24
سميث: أيقنت الشراكة الممتازة بين القوات المسلحة البريطانية واللبنانية
0
امن وقضاء
2024-04-19
اجتماع في باريس لدعم الجيش: تشكيل لجنة مشتركة لدراسة حاجات الجيش اللبناني
امن وقضاء
2024-04-19
اجتماع في باريس لدعم الجيش: تشكيل لجنة مشتركة لدراسة حاجات الجيش اللبناني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يمنح الجيل الجديد الفرصة لاكتساب الخبرات عبر بطولات عديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يمنح الجيل الجديد الفرصة لاكتساب الخبرات عبر بطولات عديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لفتة من مؤسسة "تكريم" تجاه البروفسور الراحل روبير صاصي في موناكو وتكريم شخصيات إستثنائية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لفتة من مؤسسة "تكريم" تجاه البروفسور الراحل روبير صاصي في موناكو وتكريم شخصيات إستثنائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تداعيات النزوح الإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية بالأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تداعيات النزوح الإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية بالأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:41
التحكم المروري: قطع السير محلة عين المريسة تقاطع فينيسيا من قبل بعض المحتجين
آخر الأخبار
08:41
التحكم المروري: قطع السير محلة عين المريسة تقاطع فينيسيا من قبل بعض المحتجين
0
أخبار دولية
10:00
إسرائيل تعتبر إتهامات بريتوريا بشأن الإبادة في غزة منفصلة تمامًا عن الحقائق
أخبار دولية
10:00
إسرائيل تعتبر إتهامات بريتوريا بشأن الإبادة في غزة منفصلة تمامًا عن الحقائق
0
أمن وقضاء
09:49
الأمن العام في قرطبا أقفل محلًا تجاريًا في البلدة يشغله سوريون وأوقف آخرين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية في المغيري
أمن وقضاء
09:49
الأمن العام في قرطبا أقفل محلًا تجاريًا في البلدة يشغله سوريون وأوقف آخرين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية في المغيري
0
فنّ
12:50
بفضل عائدات حفلاته... موسيقي بريطاني شهير يدخل نادي أصحاب المليارات
فنّ
12:50
بفضل عائدات حفلاته... موسيقي بريطاني شهير يدخل نادي أصحاب المليارات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:58
إسرائيل تدافع عن الضرورة العسكرية لهجومها على قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية
أخبار دولية
13:58
إسرائيل تدافع عن الضرورة العسكرية لهجومها على قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يمنح الجيل الجديد الفرصة لاكتساب الخبرات عبر بطولات عديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يمنح الجيل الجديد الفرصة لاكتساب الخبرات عبر بطولات عديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لفتة من مؤسسة "تكريم" تجاه البروفسور الراحل روبير صاصي في موناكو وتكريم شخصيات إستثنائية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لفتة من مؤسسة "تكريم" تجاه البروفسور الراحل روبير صاصي في موناكو وتكريم شخصيات إستثنائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بوتين وشي يضعان الغرب أمام مفترق من التساؤل…
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بوتين وشي يضعان الغرب أمام مفترق من التساؤل…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تداعيات النزوح الإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية بالأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تداعيات النزوح الإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية بالأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت بإنهاء الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت بإنهاء الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دوما: بلدة نموذجية بإقتصادها وإنمائها
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دوما: بلدة نموذجية بإقتصادها وإنمائها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
"مشوار رايحين مشوار" إلى دوما التي تحتفل بلقب أجمل البلدات السياحية حول العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:15
"مشوار رايحين مشوار" إلى دوما التي تحتفل بلقب أجمل البلدات السياحية حول العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:16
مذكرة بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية
خبر عاجل
13:16
مذكرة بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية
2
امن وقضاء
04:35
مصلحة تسجيل السيارات والآليات: مواعيد فتح مركز الدكوانة لفك حجز المركبات والدراجات
امن وقضاء
04:35
مصلحة تسجيل السيارات والآليات: مواعيد فتح مركز الدكوانة لفك حجز المركبات والدراجات
3
اقتصاد
02:14
إنخفاض إضافي بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:14
إنخفاض إضافي بأسعار المحروقات...
4
خبر عاجل
06:15
وزارة السياحة تطلق الحملة السياحية الصيفية: "مشوار رايحين مشوار"
خبر عاجل
06:15
وزارة السياحة تطلق الحملة السياحية الصيفية: "مشوار رايحين مشوار"
5
منوعات
08:13
سمعوا صرخاته من تحت الأرض... دُفن حيًا لـ4 أيام وهكذا خلصوه: جريمة قتل انكشفت وهذا مصير المدفون! (فيديو)
منوعات
08:13
سمعوا صرخاته من تحت الأرض... دُفن حيًا لـ4 أيام وهكذا خلصوه: جريمة قتل انكشفت وهذا مصير المدفون! (فيديو)
6
فنّ
03:38
هل سيلقى القبض على اصالة نصري فور وصولها إلى لبنان؟
فنّ
03:38
هل سيلقى القبض على اصالة نصري فور وصولها إلى لبنان؟
7
فنّ
04:51
ممثلة مصريّة تعرّضت للتحرّش في حفل وائل جسار.. والنيابة العامة تتدخّل!
فنّ
04:51
ممثلة مصريّة تعرّضت للتحرّش في حفل وائل جسار.. والنيابة العامة تتدخّل!
8
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More