جعجع التقى ماغرو ووفدًا من نقابة الكيميائيين

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب السفير الفرنسيّ هيرفيه ماغرو، يرافقه الملحقان السياسيان كانتان جانتي ورومان كالفاري.

وبحثوا في مختلف التطورات المحلية والإقليمية، سيما المبادرة الفرنسية لمعالجة الوضع في الجنوب، وملف الوجود السوريّ غير الشرعيّ في لبنان ومخاطره وسبل معالجته والإجراءات التي تقوم بها البلديات، تنفيذًا لتعاميم وزارة الداخلية وللقوانين المرعية الإجراء.

وأطلع ماغرو جعجع على البيان الأخير للجنة الخماسية والجهود التي تبذلها لإنجاز الاستحقاق الرئاسيّ في أقرب وقت.

والتقى جعجع، وفدًا من نقابة الكيميائيين، لشرح واقع النقابة ودورها واهميتها والمشاكل التي تعترضها، فضلا عن غياب الوعي لدور الكيميائيين وعن اقتراح القانون العالق لدى المجلس النيابيّ بتحويل النقابة إلى نقابة متخصصة.