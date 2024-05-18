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خلع باب كنيسة مار إليشاع في إدة – جبيل وسرقة صندوق النذورات
أخبار لبنان
2024-05-18 | 08:03
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خلع باب كنيسة مار إليشاع في إدة – جبيل وسرقة صندوق النذورات
تعرضت صباح اليوم كنيسة مار اليشاع في إدة - جبيل لخلع بابها وسرقة صندوق النذورات وبعض الأضواء الكاشفة.
ولم تتعرض المقدسات لأي ضرر ولا الكنيسة لأي تخريب. وحضرت عناصر من مخفر درك جبيل، وتم الادّعاء على مجهول.
أخبار لبنان
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وسرقة
صندوق
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