خلع باب كنيسة مار إليشاع في إدة – جبيل وسرقة صندوق النذورات

تعرضت صباح اليوم كنيسة مار اليشاع في إدة - جبيل لخلع بابها وسرقة صندوق النذورات وبعض الأضواء الكاشفة.



ولم تتعرض المقدسات لأي ضرر ولا الكنيسة لأي تخريب. وحضرت عناصر من مخفر درك جبيل، وتم الادّعاء على مجهول.