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نائب رئيس الحكومة الايرلندية في لبنان
أخبار لبنان
2024-05-18 | 15:05
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نائب رئيس الحكومة الايرلندية في لبنان
وصل مساء اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، نائب رئيس الحكومة الإيرلندية ووزير الخارجية والدفاع في ايرلندا مايكل مارتن على رأس وفد رسمي، في زيارة رسمية للبنان تستمر حتى الإثنين المقبل، ويلتقي خلالها وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، ويزور الجنوب لتفقد قوات بلاده العاملة في إطار "اليونيفيل".
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