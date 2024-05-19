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بخاش يطلق العملية الإنتخابية لأربعة أعضاء جدد لمجلس نقابة الأطباء

أخبار لبنان
2024-05-19 | 02:14
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بخاش يطلق العملية الإنتخابية لأربعة أعضاء جدد لمجلس نقابة الأطباء
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بخاش يطلق العملية الإنتخابية لأربعة أعضاء جدد لمجلس نقابة الأطباء

اطلق نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش في بيت الطبيب العملية الانتخابية لاربعة اعضاء جدد لمجلس النقابة.

وتستمر العملية الانتخابية لغاية الساعة الثانية ظهرًا.

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