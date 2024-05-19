الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شهيّب للـLBCI: لبنان "في صالون الإنتظار" وأن يكون لنا رئيس أيًا كان أفضل للوضع الحالي

أخبار لبنان
2024-05-19 | 04:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شهيّب للـLBCI: لبنان &quot;في صالون الإنتظار&quot; وأن يكون لنا رئيس أيًا كان أفضل للوضع الحالي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
شهيّب للـLBCI: لبنان "في صالون الإنتظار" وأن يكون لنا رئيس أيًا كان أفضل للوضع الحالي

أكّد النائب أكرم شهيّب أنّ لبنان اليوم "في صالون الإنتظار" ينتظر وحدة الساحات ونهايتها وموضوع السلاح وإعادة بناء الدولة وعودة المؤسسات إلى دورها وتطبيق الطائف تطبيقًا كاملًا بعقلانية وبرئيس توافقي “وللأسف هذا لا يزال بعيدًا”.

 

وشدّد، في برنامج “نهاركم سعيد”، عبر الـLBCI، على أنّ الملف الأهم الذي يجب أن يترافق كإصلاح مع مجيء رئيس للجمهورية جديد هو قانون الانتخابات، لأنّه يحفّذ وحدة اللبنانيين.

 

وأوضح أنّ عمل الخارج جِديّ للإتيان برئيس في لبنان بدأً بالزيارات إلى البلد كما أن الفرنسيين والأميركيين والخليجيين يؤدّون دورًا كما في الخماسية وتأثيرها ومحاولاتها.

 

وقال: “حاولنا كثيرًا في الداخل وقمنا بزيارات وانفتاح على كل القوى السياسية وقلنا إن يكون لنا رئيس أيًا كان أفضل للوضع الحالي في المنطقة والبلد وموقفنا حث الكتل على الاقتراب من التوافق على رئيس جمهورية.”

 

وأضاف: “جنبلاط أوّل من طرح ثلاثة أسماء للرئاسة وحزب الله بعد غزة “لن يرمي ورقة الرئاسة بسهولة”.”

 

ولفت إلى وجود مبادرتين: مبادرة قام بها الرئيس بري وهي المبادرة الجدية والحقيقية بالدعوة ولم تتم نتيجة الموقف المسيحي ومبادرة الإعتدال الوطني بإيحاء من الرئيس بري لأنه يريد الوصول إلى رئيس

 

وأكّد على وجود كفاءات وقدرات عالية جدًا  لدى الطائفة المارونية وفيها مجموعة من الشباب في البلد أو خارجه لديهم القدرة الإقتصادية والسياسية والعقلية والإدارية والشفافية تمكنهم من أن يحكموا بلد.

 

وقال: “الرئيس هو من يعيد الهيبة إلى لبنان ولا يمكننا أن ننتظر الخارج ليجمعنا فعلينا أن نبادر ونتفق على رئيس.”


أخبار لبنان

آخر الأخبار

للـLBCI:

لبنان

"في

صالون

الإنتظار"

للوضع

الحالي

LBCI التالي
النافعة فتحت ابوابها استثنائيًا لفك حجز الآليات
المفتشية العامة التربوية في التفتيش المركزي تدين الإعتداء على سيارة الخيال الخاصة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:54

أكرم شهيب للـLBCI: حاولنا كثيرًا وقمنا بزيارات وانفتاح على كل القوى السياسية وقلنا إن يكون لنا رئيس أيًا كان أفضل للوضع الحالي في المنطقة والبلد وموقفنا حث الكتل على الإقتراب من التوافق على رئيس جمهورية

LBCI
آخر الأخبار
03:12

أكرم شهيب للـLBCI: نحن اليوم "في صالون الإنتظار" ننتظر وحدة الساحات ونهايتها وموضوع السلاح وإعادة بناء الدولة وعودة المؤسسات إلى دورها وتطبيق الطائف تطبيقًا كاملًا بعقلانية وبرئيس توافقي وللأسف هذا لا يزال بعيدًا

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-16

خواجة للـLBCI: أتمنى أن تكون اللجنة الخماسية "حاملة شي" وأؤكد انه يجب على رئيس الجمهورية أن يكون "صناعة لبنانية"

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-24

السفير المصري لـ "حوار المرحلة": فلنستخدم تطورات الاقليم من اجل الاسراع في انتخاب رئيس للبنان فاذا انتهت الحرب وحصلت ترتيبات ما بعد الحرب فسيكون لبنان بدون رئيس ولن يكون مشاركًا في هذه الترتيبات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:17

إليكم الاعضاء الجدد في مجلس نقابة اطباء لبنان في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:40

مؤتمر للحشيمي والنقابات الزراعية بعد الشكاوى من الإجراءات الأمنية بحق الورش الزراعية

LBCI
أخبار لبنان
06:43

قبلان: لبنان مع المقاومة بلد قوي وقيمة وطنية واقليمية لا يستطيع العالم أن يتجاوزها

LBCI
أخبار لبنان
06:27

الحلبي تابع من لندن قضية حرق سيارة مفتشة تربوية في طرابلس: لكشف الفاعلين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-17

"ابني مات"...حادثة مروّعة تودي بحياة طفل في لندن وهذا ما حدث!

LBCI
منوعات
2024-05-16

مارك زوكربيرغ يثير غضب التونسيين: "يجب تدمير قرطاج" (صور)

LBCI
أخبار دولية
12:02

اشتباكات بين مجموعات مسلحة غرب العاصمة الليبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-09

مقتل باسكال سليمان على يد مجموعة سورية كاد يأخذ البلد الى الفوضى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:40

مؤتمر للحشيمي والنقابات الزراعية بعد الشكاوى من الإجراءات الأمنية بحق الورش الزراعية

LBCI
أخبار لبنان
06:16

الراعي: بغياب رئيس للجمهورية لا دستور ولا قانون سوى النافذين بكل أسف

LBCI
أخبار لبنان
04:43

النافعة فتحت ابوابها استثنائيًا لفك حجز الآليات

LBCI
أخبار دولية
00:38

تراشق كلامي بين ترامب وبايدن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

في نسختها التاسعة... ليلة الأفكار تجمع كباراً وصغاراً حول مواضيع حالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

حرب غزة مستمرة ولن تتوقف…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الخلافات الإسرائيلية الداخلية تتعمق مع طرح وثيقة أميركية لليوم التالي بعد الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لأول مرة... حزب الله يطلق مسيرة مزودة بصواريخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

لبنانيون انطلقوا من لبنان وأوقفوا في قبرص…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:26

تعرفوا على المدرب الجديد لمنتخب لبنان في كرة السلة في نشرة اخبار الـLBCI بعد قليل

LBCI
اخبار البرامج
14:58

إيهاب توفيق يكشف... من هو النجم اللبناني الأكثر شهرةً بمصر؟

LBCI
منوعات
11:35

"الدكتور فود" وشروق في دبي... ورحلة رومانسية على يخت (صور)

LBCI
خبر عاجل
02:53

مصلحة تسجيل السيارات تفتح اليوم والأسبوع المقبل لإنجاز معاملات فك حجز المركبات والآليات في هذه الحالات

LBCI
أمن وقضاء
16:30

بيان لقوى الأمن حول إشكال المريجة: الخطة الأمنية هي لحماية الناس

LBCI
رياضة
13:17

تعرفوا على المدرب الجديد لمنتخب لبنان لكرة السلة الذي سيخلف المدرب جاد الحاج

LBCI
منوعات
17:10

شابة تعيش كابوساً في رحلة سياحية... هذا ما فعله بها مدير حانة في الليل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لأول مرة... حزب الله يطلق مسيرة مزودة بصواريخ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More