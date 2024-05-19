النافعة فتحت ابوابها استثنائيًا لفك حجز الآليات

جعجع: الأرض أرضنا وليس من شعب في العالم تعاطف مع اللاجئين أكثر من اللبنانيّ

جعجع: الأرض أرضنا وليس من شعب في العالم تعاطف مع اللاجئين أكثر من اللبنانيّ

شهيّب للـLBCI: لبنان "في صالون الإنتظار" وأن يكون لنا رئيس أيًا كان أفضل للوضع الحالي