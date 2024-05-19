رعد: مطمئنون للمرحلة التي وصلنا إليها والمقاومة تصعّد عملياتها

أعرب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن اطمئنانه للمرحلة التي وصل الجنوب إليها، بحيث أن الأهداف التي طرحتهااسرائيل، سيحقق عكسها.

وقال: “سنصل بعد هذه الأشهر من الحرب إلى نتيجة مفادها، بأنّ الأسرى الصهاينة الذين هم بين أيدي المقاومين وشعبهم، أصبحوا أكثر تهديدًا من قبل، ويمكن أن لا يخرج منهم أحد.”

وأضاف: “أمّا بخصوص الهدف الثاني الذي طرحته إسرائيل، فإنّه سواء دخلت إلى رفح أو لم تدخل إليها، ستفاوض حركة “حماس” التي تعهّدت في بداية الحرب العدوانية على سحقها، ولن تجد من يفاوضها من أجل تحرير أسراها إلاّ حركة “حماس”.”

وشدّد رعد على أن المقاومة تصعّد من عملياتها، لتحفظ معادلة الردع، “حتى لا يتوهّم العدو ولو لبُرهة أنه أصبح قادرًا ومهيّئًا من أجل الانقضاض على لبنان وتحقيق أوهامه فيه، وبالتالي، نحن سنخرج منتصرين حين نحبط أهداف العدو”.