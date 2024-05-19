الراعي: بغياب رئيس للجمهورية لا دستور ولا قانون سوى النافذين بكل أسف

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس عيد العنصرة وعيد " تيلي لوميار" على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي "كابيلا القيامة ".وفي عظته، أشار الراعي إلى أننا "نصلي لكي يمس ضمائر المعطلين انتخاب رئيس للجمهورية وربطه حاليًا بحرب غزة. فمن أجل هذه الحرب، يجب أن يكون للبنان رئيس ذو صلاحية كاملة للتفاوض في هذا الشأن. وبما أن الحالة التفاوضية بشأن لبنان والمنطقة، فمن الضرورة بمكان وجود رئيس للجمهورية يستطيع دون سواه الجلوس إلى مائدة التفاوضات."وقال: "لا يوجد بالنسبة إلينا أي سبب مبرر لعدم انتخاب رئيس للجمهورية لكي تنتظم المؤسسات الدستورية وتتم المحافظة على الدستور والكف عن مخالفته يوميًا. فعلى حفظه يقسم رئيس البلاد يمينه الدستورية. ففي غيابه لا دستور، ولا قانون، سوى النافذين بكل أسف".وبعد القداس، التقى الراعي حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الذي استبقاه الى مأدبة الغداء.