قبلان: لبنان مع المقاومة بلد قوي وقيمة وطنية واقليمية لا يستطيع العالم أن يتجاوزها

رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنّ لبنان مع المقاومة بلد قويّ وسيد وقيمة وطنية واقليمية لا يستطيع العالم ان يتجاوزها.

وشدّد، في بيان، على أهمّية تلاقي القوى النيابية للإنتهاء من تسوية رئاسية تليق بالميثاقية التوافقية التي تتناسب مع العائلة اللبنانية وشراكتها الدستورية.

وقال: “لبنان موجود بقلب قاطع استراتيجيّ وسط نار المنطقة وضمن جنازير أخطر إرهاب صهيونيّ لذلك لا يمكنه أن يكون خارج حرب السيادة الإقليمية وميزان مصالحها الذي يتقاطع مع صميم المصلحة اللبنانية، وقيمة لبنان السيادي بهذه الحرب من قيمة المقاومة وقوتها الرادعة، ومع المقاومة لبنان بلد قوي وسيد وقيمة وطنية إقليمية لا يستطيع العالم أن يتجاوزها.”

ولفا إلى أنّ التعطيل الرئاسيّ له علاقة “بالبازار السياسيّ المعيب” لا بحرب غزة.