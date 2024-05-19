إليكم الاعضاء الجدد في مجلس نقابة اطباء لبنان في بيروت

فاز، كل من الدكاترة جعفر فضل عباس، علي موسى حوماني، وليم نبيه معوض، ورائف خليل رضى، في انتخاب اربعة اعضاء جدد لمجلس نقابة اطباء لبنان في بيروت من اصل ١٥ مرشح في بيت الطبيب.



وصدقت الهيئة العامة على البيانات المالية ومقررات الجمعية العمومية.



واشرف على العملية الانتخابية نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش ومندوب وزارة الصحة العامة المدير العام للعناية الطبية الدكتور جوزف حلو.

