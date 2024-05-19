جامعة الروح القدس احتفلت بعيد شفيعها... الأب هاشم: فلنعمل معًا بانسجام نموذجيّ وبالروحيّة الإيجابية

احتفلت جامعة الروح القدس – الكسليك بعيد شفيعها، عشية عيد العنصرة، تخلّله قدّاس ترأسه قدس الأب العام هادي محفوظ الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية، وعاونه فيه الأب طوني عيد أمين السر العام للرهبانية، ورئيس الجامعة الأب طلال هاشم.



وشارك في القدّاس ممثل السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا المونسنيور جيوفاني بكييري والآباء المدبّرون العامّون، والمسؤولون العامّون، وعدد من الآباء.



وفي ختام عظته، شكر الاب محفوظ رئيس الجامعة وأسرتها على "مساهمتهم القيّمة في تطوّر الجامعة خلال مسيرتها"، مؤكدا ان "الجامعة هي إبنة الرهبانية اللبنانية المارونية التي تتسم بتاريخ عريق عمره 329 سنة".





وشدد الاب هاشم بدوره على أن "لطالما أعطت هذه المناسبة، بأبعادها الرّوحيّة العميقة وانعكاساتها على حياتنا اليومية، جامعتنا طابعًا مميّزًا نفتخر به ويدفعنا إلى المضي قدمًا على الصعد كلّها، ويزوّدنا بالقوة اللازمة لمواجهة التّحدّيات المختلفة، مهما اشتدّت الرّياح علينا وعصفت الأجواء في بحر وجودنا. فعيد العنصرة يذكّرنا بعمق إيماننا، ويجدّد فينا روح القيامة، ويعطينا معنى جديدًا لروحية عملنا الجامعي والمجتمعيّ".



وتابع:" كما تذكّرنا هذه المناسبة بأنّ جامعتنا كانت ولا تزال ملتقى تفاعليًا وفعالًا للعقول المنفتحة والساعية دومًا إلى النجاح وتبادل الخبرات والأفكار، مهما تعدّدت خلفياتنا ولغاتنا وآراؤنا ومفاهيمنا للأمور".



وأكد أن "اليوم، تضع جامعتنا نصب عينيها خارطة طريق جديدة ودومًا متجدّدة، وتسعى إلى تحقيق أهداف تخوّلها إحقاق رؤيتها للتميّز والتفوّق في ميادين مختلفة، وبالتالي بناء مستقبل أفضل لطلّابنا ولمجتمعنا".



ولفت إلى أن هنا يتعيّن على كل فرد منا، كلّ على طريقته، المساهمة في "بناء الانسجام" من أجل وضع الأسس اللازمة لهذه الخارطة والسّعي إلى ترسيخها وإحقاقها، كما يتعيّن علينا أن نتخطّى مخاوفنا وننطلق في سعي دؤوب ودائم للأفضل، أيضًا بانسجام تامّ مع روحيّتنا وروحية رهبانيّتنا الأم، أي الرهبانية اللبنانية المارونية، التي تعطي جامعتنا هويّتها والتي ترشدنا في خطواتنا الاستراتيجيّة واليومية على السّواء، لكي تستمرّ الجامعة، رغم الصّعوبات، في إعداد طلابها ليكونوا روادًا في المجتمع، وفي توفير التعليم للجميع على اختلاف ظروفهم المادّية والاجتماعية.