وزارة الخارجية تتابع آخر المستجدات حول طائرة الرئيس الإيراني

تتابع وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بقلق شديد الانباء المتداولة حول حادثة الطائرة المروحية التي كانت تُقل رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية د. إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية د. حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق.



وتؤكد الوزارة على تعاطفها مع حكومة وشعب وإيران في هذه المحنة، وتمنياتها بالسلامة والوصول الى بر الأمان للرئيس الايراني ومرافقيه.