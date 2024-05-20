مصادر لـ "نداء الوطن" : لامبالاة أميركية تجاه ما يحصل في لبنان بما خصّ النزوح السوري

شددت مصادر مطّلعة لصحيفة "" على أنّ "ما يهمّ واشنطن هو عدم تسليم معارضين سياسيين أو ناشطين للنظام السوري وهي لا تدخل في التفاصيل اللبنانية. أمّا بالنسبة إلى الكباش الدائر مع الاتحاد الأوروبي، فلا يمكن الحديث عن وجود "قبة باط" أميركية لإغراق أوروبا بالنازحين، بل الحقيقة تتمثّل بوجود لامبالاة أميركية تجاه ما يحصل في لبنان، أو بالأحرى، إفعلوا ما تشاؤون، تريدون ترحيل غير الشرعيين، أو إبقاءهم أو فتح الباب لانتقالهم إلى بلدان أخرى، فهذه تدابير تعني الدولة اللبنانية".ويظهر بوضوح ما يهمّ واشنطن من لبنان وهو الوضع في الجنوب وعدم تمدّد الحرب وتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها الـ1701، وهذا ما تبحث فيه الإدارة الأميركية في الوقت الحالي، أمّا ملف النزوح فلا تعيره اهتماماً ويأتي في أسفل اهتماماتها.