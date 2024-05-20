الحداد الرسميّ في لبنان على وفاة رئيسي وعبد اللهيان

توقيع اتفاقية بين اوتيل ديو ومستشفى سيدة السلام في القبيات

توقيع اتفاقية بين اوتيل ديو ومستشفى سيدة السلام في القبيات

توقيف إحدى أخطر عصابات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة استهدفت عشرات البلدات