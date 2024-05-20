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توقيع اتفاقية بين اوتيل ديو ومستشفى سيدة السلام في القبيات
أخبار لبنان
2024-05-20 | 03:45
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توقيع اتفاقية بين اوتيل ديو ومستشفى سيدة السلام في القبيات
وُقعت اتفاقية بين مستشفى أوتيل ديو دو فرانس (HDF) ومستشفى سيدة السلام للراهبات الأنطونيات (HNDP) لانضمامه إلى شبكة مستشفيات .HDF-USJ .
وقال المدير العام لمستشفى أوتيل ديو نسيب نصر: "إنّنا في صدد إجراء تفعيل رسميّ لدعم عدة مؤسسات تهمّنا وتشبهنا، في هذا الوطن وذلك بفضل دعم الجامعة اليسوعية بإدارة الأب دكاش ومستشفى أوتيل ديو بطواقمه الإدارية والطبية والتمريضية."
وأضاف: "انضمَّ مستشفى سيدة السلام إلى الشبكة وتطورت الأرقام والدعم كان موجودًا وسيستمر من خلال جهدنا الإداريّ، لنتمكن من مساعدة هذا المستشفى في خدمة مجتمعنا."
واعتبرت الرئيسة العامة للراهبات الأنطونيات الأخت نزها الخوري أنّ مستشفى سيدة السلام للراهبات الأنطونيّات في القبيات رسالة "ولذلك نحن ملتزمات بالحفاظ عليها بكل ما أوتينا من قوة".
وشكرت الذين سعوا وعملوا لإنجاح هذه المبادرة ومستشفى أوتيل ديو على استقبالهنّ تقديم الدعم اللازم.
وأملت أن يستمرّ هذا التعاون البنّاء والثمين لمواصلة تحقيق أهدافنا المشتركة.
وشدّد رئيس الجامعة البروفيسور سليم دكاش اليسوعيّ على أنّها محطة مهمة.
وقال: "نحن هنا لندعم المستشفى ليحافظ عليهما ويواصل تحقيق مسيرته وهذا هو جوهر انضمام مستشفى السلام في القبيات إلى شبكة مستشفيات أوتيل ديو، الذي يواصل رغم الوضع الحالي رسالته الاجتماعية ويسعى لاستقبال المرضى الذين لا يستطيعون الحصول على الرعاية الطبية المناسبة."
والجدير بالملاحظة أن شبكة مستشفيات أوتيل ديو دو فرانس في لبنان قد توسعت في السنوات الأخيرة لتضم ستة مستشفيات موزعة على المناطق اللبنانية.
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