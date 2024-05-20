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نص رسالة مفوضية شؤون اللاجئين الذي أُرسل الى الداخلية والخارجية

حصلت الـ LBCI على نص رسالة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي أُرسل الى وزارتي الداخلية والخارجية اللبنانيتين: