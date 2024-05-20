بو حبيب استدعى فريسون وأبلغه رفض لبنان الرسالة

استدعى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب ممثل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، في لبنان، إيفو فريسون وأبلغه رفض لبنان الرسالة، التي كانت قد وجهتها المفوضية إلى وزارة الداخلية واعتبارها بحكم الملغاة.



وأكّد أبو حبيب على ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والادارات اللبنانية المختصة.



ودعا إلى عدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية للمقيمين على الاراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلًا مع التشريعات الدولية.



كما دعا المفوضية إلى تسليم داتا اللاجئين كاملة ومن دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، إلى المديرية العامة للأمن العام.



وأكّد أنه في حال عدم التقيد بذلك والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة الى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية، إسوة بما اتخذته دول أخرى من اجراءات بحق المفوضية لدى قيامها بتجاوزات مماثلة.