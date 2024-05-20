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قرار لوزير المالية بتمديد مهلة تقديم كشوفات رسم الطابع المالي

أخبار لبنان
2024-05-20 | 06:03
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قرار لوزير المالية بتمديد مهلة تقديم كشوفات رسم الطابع المالي
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قرار لوزير المالية بتمديد مهلة تقديم كشوفات رسم الطابع المالي

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارًا مدّد بموجبه لغاية 21/5/2024 ضمنًا مهلة تقديم كشوفات رسم الطابع الماليّ المتعلق بالفواتير والبطاقات المسبقة الدفع، التي تصدرها مؤسسات الهاتف الخليويّ وشركات الاتصالات الإلكترونية (الانترنت), وتأدية الرسم المتعلق بهذه الكشوفات.

وتأتي هذه القرارات، إفساحًا في المجال، أمام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة, وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح او التسديد.

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