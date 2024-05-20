لقاء سيدة الجبل: ما يحدث في المنطقة خطير جدا ويضعنا على مفترق

رأى "لقاء سيدة الجبل" أن ما يحدث في المنطقة خطير جدا لأنه يضعنا على مفترقٍ بين قديمٍ انتهت مفاعيله وجديدٍ لم نتلمّس معالمه".



واشاروا الى انه "في هذه المرحلة الانتقالية غالبا ما يملأ التطرّف والعنف "الفضاء"، فمع وصول التطرّف في اسرائيل والتطرّف في فلسطين كما التطرّف في ايران تدخل أزمات المنطقة إلى مزيدٍ من التعقيد".



وأكد "لقاء سيدة الجبل" أن" حماية لبنان في ظل هذه التداعيات لا تكون إلا من خلال احترام النصوص المرجعية التي تنظم العلاقات اللبنانية-اللبنانية واللبنانية-الدولية، كما متابعة العمل من أجل استعادة استقلال لبنان وقراره الوطني".