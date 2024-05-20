أهالي الموقوفين من ببنين العكّارية نفّذوا اعتصامًا أمام السفارة القبرصية

نفّذ أهالي الموقوفين من بلدة ببنين العكّارية اعتصامًا، أمام السفارة القبرصية، في اليرزة.



وطالبوا السلطات القبرصية بحلّ قضية أبنائهم الذين هاجروا من بلدتهم بحرًا بطريقة غير شرعيّة.



وأوقفوا وهم في طريقهم إلى أوروبا منذ سنة، ولم يُفرج عنهم إلى اليوم.



واستقبلت سفيرة قبرص ماريا حجي تيودوسيو، وفدًا يمثّل المعتصمين في مكتبها في السفارة.



واطلّعت منهم على مطالبهم ووعدت بنقلها إلى السلطات القبرصية.