القوات استنكرت عملية إطلاق النار على بيت الكتائب المركزي في الصيفي: رسالة سياسية وجهّت بالحديد والنار

أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" أن الحزب يستنكر عملية إطلاق النار التي تعرّض لها بيت الكتائب المركزي في الصيفي مساء أمس الأحد، والتي يُفهم منها أنها رسالة سياسية وجهّت بالحديد والنار.



ودانت في بيان، هذه الأعمال التي يراد منها إبقاء لبنان ساحة فوضى وفلتان، داعية القوى الأمنية إلى تعقُّب الفاعلين وتوقيفهم ومعرفة هوية الجهة التي تقف خلفهم.