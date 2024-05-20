بري: إعادة الثقة بالقطاع المصرفي يكون بضمان إعادة الودائع كاملة لأصحابها

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان أرنستو راميريز ريغو والممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والوفد المرافق، لمسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد والتداعيات الناجمة عن الأزمات المتراكمة على الوضعين المالي والاقتصادي ولاسيما إستمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية ومواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وأزمة النازحين السوريين، حيث تركز البحث والنقاش حول ما هو المطلوب إنجازه تشريعيا من المجلس النيابي وتحديدا قانون السرية المصرفية وهيكلة المصارف.



وجدد رئيس المجلس تأكيده أمام الوفد ب"أن المدخل لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وبالنظام المالي العام في لبنان يكون بضمان إعادة الودائع كاملة لأصحابها مهما تطلب ذلك من وقت".



رئيس أركان الدفاع الغاني



كما استقبل بري رئيس أركان الدفاع في الجيش الغاني اللواء Thomas Oppong Peprah على رأس وفد من الضباط الكبار، في حضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الغانية النائب غسان عطاالله وقنصل غانا في لبنان علي جعفر والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الميدانية على الحدود الجنوبية جراء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان وغانا وسبل تعزيزها على مختلف المستويات .