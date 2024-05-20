مصلحة الليطاني: قطع مياه الري في مشروع ري صيدا جزين لمدة اربعة أيام بسبب عطل

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنه "بسبب حصول عطل مفاجئ على الشبكة الرئيسية بين بلدتي مراح الحباس و لبعا، قبل المأخذ المزدوج رقم 8 - 9 / 4 بمسافة120 متر، تم قطع مياه الري عن القسم الشمالي - الشرقي لمشروع ري صيدا - جزين، نهار الإثنين بتاريخ 20 / 5/ 2024، وباشرت فرق الصيانة في دائرة ري لبعا وبإشراف مصلحة الاستثمار والصيانة بأعمال الحفر للكشف على العطل وتحديد نوعه وحجمه والعمل على تأمين القطع اللازمة لصيانته".



ولفتت المصلحة في بيان، الى أن قطع المياه يشمل المناطق التالية: كرخا، مراح الحباس، لبعا، عين المير جزئيا"، الشواليق، كفريا، وادي بعنقودين، كفرجرة، الصالحية، مجدليون، عبرا وجزء من بلدة القريّة ( القرقشية)، لمدة لا تقل عن أربعة أيام ابتداء من تاريخ اليوم الإثنين الواقع فيه 20 / 5/ 2024".