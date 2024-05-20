الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلسلة استقبالات لميقاتي في السراي

أخبار لبنان
2024-05-20 | 09:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلسلة استقبالات لميقاتي في السراي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سلسلة استقبالات لميقاتي في السراي

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وفد من "صندوق النقد الدولي" برئاسة إرنستو ريغو  قبل ظهر اليوم في السراي، في حضور مستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر. 
 
وخصص الاجتماع لمتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية والمصرفية في لبنان.
 

واستقبل الرئيس ميقاتي السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا. وتم عرض للأوضاع العامة والعلاقات بين لبنان والفاتيكان.
 

كما استقبل رئيس الحكومة نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا، مع وفد من مجلس النقابة. 
 
وبعد اللقاء، قال حنا: "كانت زيارتنا اليوم بروتوكولية بعد انتخابات النقابة الأخيرة، ووضعنا امكاناتنا كافة بتصرف دولته، وسنعمل على فتح صفحة تعاون للمرحلة المقبلة. كما اننا سنسعى لتحصيل حقوق المهندسين".
 

والتقى الرئيس ميقاتي رئيس الاركان في غانا توماس اوبونغ بيبراه مع وفد عسكري في حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، وقنصل غانا الفخري لدى لبنان علي سميح جعفر. وتم عرض لنشاط الكتيبة الغانية العاملة في اطار قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اضافة الى العلاقات الثنائية.
 

أخبار لبنان

ميقاتي

صندوق النقد الدولي

إرنستو ريغو

باولو بورجيا

فادي حنا

LBCI التالي
مصادر لـ "نداء الوطن" : لامبالاة أميركية تجاه ما يحصل في لبنان بما خصّ النزوح السوري
وزارة الخارجية تتابع آخر المستجدات حول طائرة الرئيس الإيراني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-05-16

الجميل لـ"جدل": وجود رئيس للجمهورية مفتاح لعمل كل المؤسسات وهناك اتفاق بأن تدار الأمور من بري وميقاتي من دون رئيس وهذا الامر مخالف للدستور والمجلس الدستوري مسيّس

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-16

لقاء جمع ملك البحرين بميقاتي لعرض الاوضاع والعلاقات الثنائية

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-16

ميقاتي: للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان وندعو للمساعدة بعودة النازحين

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-16

ميقاتي بعد لقائه رئيس حكومة المغرب: نتمنى عودة الخطوط المغربية الى لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:46

عمليات دهم في بلدتَي مقنة وبيت الطشم - البقاع... وتوقيف مطلوب

LBCI
أخبار لبنان
14:05

اشتعال شاحنة محملة بالأسلحة في البترون.. اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

شركة ipt تمنح تلاميذ لبنان فرصة رسم الوطن الذي يحلمون به في مسابقة فابريانو للرسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

اخلاء مجمع ددة للنازحين السوريين... في مرآب المجمع كارثة بيئية وصحية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-12-27

المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نجهز لكل السنياريوهات الممكنة مع حزب الله

LBCI
منوعات
2023-11-04

"مارس أفعالاً جنسية مع أشياء غير حية"... ناطور مدرسة يُعرّض التلاميذ للخطر وما يفعله يثير الاشمئزاز!

LBCI
حال الطقس
2024-01-01

طقس لبنان متقلب مع بداية السنة الجديدة

LBCI
حال الطقس
2024-04-11

الطقس المتقلب بين الصحو والامطار المحلية مستمر...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:12

إسرائيل سارعت للتصدي لقرار الجنائية الدولية.... إليكم تفاصيل الموقف الإسرائيلي وأبعاده

LBCI
أخبار لبنان
14:05

اشتعال شاحنة محملة بالأسلحة في البترون.. اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

شركة ipt تمنح تلاميذ لبنان فرصة رسم الوطن الذي يحلمون به في مسابقة فابريانو للرسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

اخلاء مجمع ددة للنازحين السوريين... في مرآب المجمع كارثة بيئية وصحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الـUNHCR تبعث برسالة قلق لوزارة الداخلية من الإجراءات المتخذة بحق اللاجئين... وتعود وتتراجع عنها

LBCI
أخبار دولية
13:52

محلل سياسي ايراني للـLBCI: وفاة رئيسي وعبداللهيان لن يؤثر بشكل كبير على سياسة ايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

إليكم إسمي الرئيس الايراني ووزير الخارجية الايرانية المقبلين…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نصر للـLBCI: اللافت يكمن في تقديم الولايات المتحدة التعازي رسميا لايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

نتنياهو يواصل وضع العراقيل أمام أي تقدم من شأنه إنهاء الحرب في غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
00:00

مسؤول إيرانيّ لرويترز: وفاة الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجية في حادث الهليكوبتر

LBCI
خبر عاجل
09:54

الـunhcr تسحب الكتاب الذي وجهته الى وزارة الداخلية بشأن اللاجئين...

LBCI
أخبار لبنان
03:09

الحداد الرسميّ في لبنان على وفاة رئيسي وعبد اللهيان

LBCI
آخر الأخبار
23:48

مسؤول لرويترز: طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم وللأسف على الأرجح جميع الركاب لقوا حتفهم

LBCI
فنّ
03:24

بعد فيديو هبة نور الفاضح والمخلّ بالآداب.. هل وقعت الأخيرة ضحية الذكاء الاصطناعي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

من الانطلاق وحتى إعلان الوفاة... هذا ما حصل مع الرئيس الايراني

LBCI
أخبار دولية
04:38

إيران تعيّن كبير المفاوضين النوويين علي باقري وزيراً للخارجية بالوكالة

LBCI
أخبار دولية
00:32

وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان في تحطم هليكوبتر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More