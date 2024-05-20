سلسلة استقبالات لميقاتي في السراي





وخصص الاجتماع لمتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية والمصرفية في لبنان.





واستقبل الرئيس ميقاتي السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا. وتم عرض للأوضاع العامة والعلاقات بين لبنان والفاتيكان. اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وفد من "صندوق النقد الدولي" برئاسة إرنستو ريغو قبل ظهر اليوم في السراي، في حضور مستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.وخصص الاجتماع لمتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية والمصرفية في لبنان.واستقبل الرئيس ميقاتي السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا. وتم عرض للأوضاع العامة والعلاقات بين لبنان والفاتيكان.



كما استقبل رئيس الحكومة نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا، مع وفد من مجلس النقابة.



وبعد اللقاء، قال حنا: "كانت زيارتنا اليوم بروتوكولية بعد انتخابات النقابة الأخيرة، ووضعنا امكاناتنا كافة بتصرف دولته، وسنعمل على فتح صفحة تعاون للمرحلة المقبلة. كما اننا سنسعى لتحصيل حقوق المهندسين". كما استقبل رئيس الحكومة نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا، مع وفد من مجلس النقابة.وبعد اللقاء، قال حنا: "كانت زيارتنا اليوم بروتوكولية بعد انتخابات النقابة الأخيرة، ووضعنا امكاناتنا كافة بتصرف دولته، وسنعمل على فتح صفحة تعاون للمرحلة المقبلة. كما اننا سنسعى لتحصيل حقوق المهندسين".