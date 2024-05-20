معن خليل: الغبيري والضاحية لن تكونا مدخلا لفتنة مع القوى الأمنية

اعتبر رئيس بلدية الغبيري معن خليل أن الخطة الأمنية تطبّق بناءً لـ"أجندات وحسابات وطموحات".



وشدّد خليل في خلال مؤتمر صحفي يتعلق بحوادث تعرض فيها عناصر قوى الامن الداخلي لعمال بلدية الغبيري وموظفيها وبالخطة الامنية ودور قوى الامن الداخلي والبلديات في الضاحية الجنوبية، على أن "الغبيري والضاحية لن تكونا مدخلا لفتنة مع اخوتنا وابنائنا من عناصر القوى الأمنية ولن تكون الغبيري والضاحية مدخلا لأضعاف الجبهة الداخلية، وفي جنوبنا المقاوم حرب شرسة مع العدو الاسرائيلي ولن تكون الضاحية سبيل لتقديم اوراق اعتماد عند المتربصين شرا بالوطن".