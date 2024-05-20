اجتماع لـ"الخماسية" في السفارة المصرية... وهذا ما جرى بحثه

علمت الـLBCI، أن سفراء اللجنة الخماسية اجتمعوا في السفارة المصرية في لبنان، وجرى البحث في ردود الفعل على البيان المشترك الذي صدر عقب اللقاء الاخير للسفراء في السفارة الاميركية في بيروت.