اشتعال شاحنة محملة بالأسلحة في البترون.. اليكم التفاصيل

اشتعلت شاحنة مساء اليوم انطلقت من منطقة طرابلس، على اوتوستراد البترون باتجاه بيروت. وبعد تفتيشها من قبل الاجهزة الامنية، تبيّن أنها محمّلة بمسدسات من صنع تركي.



وتتحدث بعض المعلومات عن امكانية وجود اكثر من شاحنة محملة بالمسدسات على الطرقات في لبنان.

كما تجدر الاشارة الى أن هذه المسدسات يتم شحنها إلى لبنان ثم القيام بخرطها مجددا لتصبح صالحة لاستخدام الرصاص الحقيقي.