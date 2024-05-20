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ممثل الـUNHCR في لبنان لـ"عشرين 30": ليس لدينا مخطط لدمج أو تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان

أخبار لبنان
2024-05-20 | 14:59
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ممثل الـUNHCR في لبنان لـ&quot;عشرين 30&quot;: ليس لدينا مخطط لدمج أو تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان
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ممثل الـUNHCR في لبنان لـ"عشرين 30": ليس لدينا مخطط لدمج أو تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان

أوضح ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايسون أن رسالتنا التأكد من أن يتم استخدام كل فرصة متاحة بشكل جماعي على سبيل المثال مؤتمر بروكسل للتأكيد على أننا بحاجة إلى ظروف أفضل في سوريا ستسمح بعودة اللاجئين السوريين على نطاق أوسع.

وشدد فرايسون، في حديث لبرنامج عشرين 30 عبر الـLBCI، على أنه ليس لدينا مخطط الى دمج أو تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان، مؤكدا أن هدفنا تطوير الظروف المناسبة في سوريا ما يسمح بعودة أعداد أكبر من السوريين.

واشار إلى أننا "في هذه الأثناء نحن على استعداد لدعم السلطات اللبنانية والشعب اللبناني في التعامل مع هذا الوضع بالغ الأهمية وطويل الأمد لذلك نحن فقط نقدم مكاتبنا وخدماتنا للبنان لابقاء هذا الأمر تحت السيطرة بينما ندفع باتجاه ما نسميه حلول مستدامة وبشكل اساسي العودة".

واعتبر فرايسون أن الجمهور اللبناني يخشى بطبيعة الحال من دماج السوريين، معتبرا أن الدمج بحكم الأمر الواقع سيشكل تهديداً خطيرا".

وشدد ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان على أننا لدينا مسؤولية جماعية في السعي الى ايجاد الحلول لكي يتمكن المزيد من السوريين من التفكير في العودة، لافتا إلى أننا في هذه الأثناء ندعم المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني واللبنانيين الضعفاء واللاجئين هنا لتفادي هذه الظروف حيث لا يرى الناس مخرجًا سوى اللجوء الى البحر".

وأكد أن رسالتنا الرئيسية في المقام الأول إلى المجتمع الدولي للحفاظ على تمويل المساعدات الإنسانية في سوريا والتعافي المبكر في مناطق العودة حتى يتسنى لنا باعتبارنا جهات فاعلة في تقديم المساعدات

وأوضح أنه منذ العام 2011 قامت المفوضية مع مجموعة واسعة من الدول الأعضاء بتصنيف هروب السوريين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن من سوريا كحركة لجوء ولا يوجد في لبنان وضع لاجئ فلبنان لم يوقع على اتفاقية 1951.

وعن تسليم داتا السوريين إلى الدولة اللبنانية، قال فرايسون :" العام الماضي أجرينا مناقشات طويلة حول البيانات ما أسفر عن اتفاق فهمنا ماذا يطلب منا وقد تم تسليم البيانات المطلوبة وفقا لذلكK والجانبان على حد سواء، كانا راضيان وقد تم الإبلاغ عن ذلك أيضًا للجهات المختصة، ولقد تلقينا اخيرا طلبًا اضافيًا من السلطات المختصة بطبيعة الحال للحصول على بيانات إضافية وهذا الطلب نقلناه الى مقرنا الرئيسي وهو قيد المراجعة وسيتم الرد عليه".
 
وأكد أننا "نقوم بذلك بالفعل بدقة شديدة لأنه كمفوضية سامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدينا دور كجهة مسؤولة عن حماية اللاجئين وحماية البيانات للتأكد من أنه عند مشاركة اي بيانات يتم ذلك وفقا للقواعد والأنظمة التي ترعى هذا الشأن".

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