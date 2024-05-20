قسطنطين لـ"عشرين 30": الكلام عن مؤامرة دولية بمسألة اللجوء السوري في لبنان صحيح

رأى مستشار رئيس التيار الوطني الحر انطوان قسطنطين أن الكلام عن مؤامرة دولية بشأن مسألة اللجوء السوري في لبنان صحيح.



وأوضح في حديث لـ"عشرين 30" عبر الـLBCI أن الدول التي تقف وراء عمل الـ Unhcr في صدد تنفيذ أجندا سياسية وفقا لمصالحها تكون نتيجتها ضرب السيادة اللبنانية.



وأكد أن الانقسام السياسي الحادّ في البلاد لم يُساهم في حل مشكلة النزوح.



وشدد مستشار رئيس التيار الوطني الحر على أن الحلّ ليس بفتح البحر، سائلا في الوقت عينه:" لكن اذا خُنقنا من كافة النواحي فما الحلّ؟".