اعتبر مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير الضاهر أن للدول مصالح فيما خص ملف اللجوء السوري في لبنان.واشار الضاهر، في حديث لبرنامج عشرين 30 عبر الـLBCI أن الدول الغربية تعتبر أن هناك مشاكل مع الحكومة السورية وملفات يجب بتها أولا قبل الحديث عن عودة السوريين إلى بلادهم، وقال:" هناك اجماع من الجميع بأن الوجود السوري خطر حقيقي".ولفت إلى أن 35% من تمويل الـunhcr مصدره الولايات المتحدة، مشددا على أن الدول تقوم بما يخدم مصالحها.ورأى مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية أنه كان هناك سوء تقدير لملف اللجوء السوري في المرحلة الاولى، معتبرا أن واقع الازمة الاقتصادية كان لها تأثير.