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منيمنة لـ"عشرين 30" عن اللجوء السوري: أرفض نظرية المؤامرة التي تدفعنا للابتعاد عن الحلول العلمية
أخبار لبنان
2024-05-20 | 15:57
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منيمنة لـ"عشرين 30" عن اللجوء السوري: أرفض نظرية المؤامرة التي تدفعنا للابتعاد عن الحلول العلمية
أكد النائب ابراهيم منيمنة أنه ليس لدى المنظمات الدولية، ومنها الـUNHCR، مخططات، بل لديها قيم تعمل على اساسها.
واعتبر، في حديث لبرنامج عشرين 30 عبر الـLBCI، أن الـunhcr رأت أن هناك مصلحة بتسجيل عدد أكبر من السوريين في لبنان.
ورأى منيمنة أن الناقص من قبل الدولة اللبنانية كان التقصير في مهمة تسجيل السوريين وتلزيم المنظمة الدولية هذه للقيام بالمهمة، لافتا إلى أننا تخلّينا عن إدارة الملف.
وأكد أن الدولة اللبنانية متأخرة في معالجة ملف اللجوء السوري المتفاقم، رافضا نظرية المؤامرة التي تدفعنا إلى الابتعاد عن الحلول العلمية.
وأكد منيمنة على ضرورة عودة اللاجئين السوريين الى ديارهم، مشددا على أنه علينا ان نكون شفافين ببعض الامور ونضع خطة واضحة على مدة زمنية محددة.
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