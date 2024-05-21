جنبلاط التقى رئيس الوزراء القطري... وهذا ما جرى بحثه

استقبل رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط يرافقه رئيس اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط والسيدة نورا جنبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، بحضور سفيرة لبنان لدى دولة قطر فرح بري.



وتناول البحث مجمل أوضاع المنطقة، خصوصاً الوضع على الساحة الفلسطينية لاسيما الحرب على غزة والجنوب اللبناني بالإضافة إلى الأوضاع اللبنانية، حيث ثمّن جنبلاط الدور التي تقوم به دولة قطر، خصوصاً في السعي المستمر والمبادرات لوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى دورها ضمن اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة الرئاسية.