بوشكيان بحث مع الحديد في العلاقات الصناعية بين لبنان والأردن

بحث وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان وليد الحديد، في العلاقات الصناعية والتبادلية بين لبنان والأردن، وفي تشجيع الأعمال الاستثمارية والمشاريع الصناعية المشتركة والتبادليّة بين البلدين، في مبادرات تكامليّة وتحفيزيّة لرجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين اللبنانيين والأردنيين.