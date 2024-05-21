الجميّل يبحث مع الحشيمي في آخر المستجدات

عرض رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل مع النائب بلال حشيمي في بيت الكتائب المركزي في الصيفي لآخر المستجدات في حضور رئيس مجلس الفكر رفيق غانم.واستنكر الحشيمي الاعتداء الذي تعرض له بيت الكتائب رافضاً هذا النوع من الممارسات، وتم التأكيد في خلال الاجتماع على اهمية العمل على وقف تدهور الاوضاع على اكثر من صعيد وتوحيد الجهود لاخراج لبنان من الأزمة التي يمر فيها.