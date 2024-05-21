ميقاتي بحث في المستجدات الأمنية مع مولوي وصليبا وإستقبل كرامي والحشيمي

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ظهر اليوم في السراي وعرض معه آخر المستجدات الأمنية في البلاد والإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية.



ثم اجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا واطلع منه على عمل المديرية، اضافة الى الأوضاع الامنية. ثم اجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا واطلع منه على عمل المديرية، اضافة الى الأوضاع الامنية.



وإستقبل رئيس الحكومة رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي على رأس وفد من التيار، في حضور النائب السابق مروان ابو فاضل.



وبعد اللقاء، قال كرامي: "طرحنا على ميقاتي تعديل المادة 51 من قانون الضمان كما أطلعناه على مشروع القانون الذي نقوم بتحضيره وهو تحت عنوان "التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة"، وأبدى الرئيس ميقاتي تأييده للمشروع، بعد أن أبلغنا الرئيس نبيه بري دعمه للمشروع كذلك الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، وهو مشروع يؤمن العدالة للموظفين كافة في القطاعين العام والخاص لانصافهم في موضوع نهاية الخدمة بعد الضرر الذي لحق بهم نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية". وإستقبل رئيس الحكومة رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي على رأس وفد من التيار، في حضور النائب السابق مروان ابو فاضل.وبعد اللقاء، قال كرامي: "طرحنا على ميقاتي تعديل المادة 51 من قانون الضمان كما أطلعناه على مشروع القانون الذي نقوم بتحضيره وهو تحت عنوان "التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة"، وأبدى الرئيس ميقاتي تأييده للمشروع، بعد أن أبلغنا الرئيس نبيه بري دعمه للمشروع كذلك الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، وهو مشروع يؤمن العدالة للموظفين كافة في القطاعين العام والخاص لانصافهم في موضوع نهاية الخدمة بعد الضرر الذي لحق بهم نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية".

وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب بلال الحشيمي الذي قال بعد اللقاء: "اطلعت الرئيس ميقاتي على نتائج الزيارة التي قمنا بها الى الولايات المتحدة مع الوفد النيابي. من ناحية ثانية اثرت مع الرئيس ميقاتي الموضوع المتعلق بالعمالة السورية نظرا لتأثير هذا الموضوع على القطاع الزراعي، وأهمية أن يتم حل هذا الملف بشكل مدروس وغير عشوائي، ونحن مع تنظيم الوجود السوري، مع التقييد بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء".