"الإعتدال الوطني" وضعت السفير المصري في صورة المراحل التي بلغتها مبادرتها الرئاسية

ما زال ملف إنتخاب رئيس للجمهورية يأخذ حيزاً كبيراً من النقاش، ومبادرة كتلة الإعتدال الوطني الرئاسية كانت حاضرة في لقاء جمعها بالسفير المصري علاء موسى، في مقر السفارة، التي وضعته في صورة المراحل التي بلغتها مبادرتها الرئاسية.وكان قد إنعقد لقاء الإثنين في دارة السفير موسى للجنة الخماسية حيث تمّت مناقشة ردود الفعل على البيان الذي أصدرته الخماسية بعد اجتماعها في السفارة الأميركية قبل نحو أسبوع.