تعرفة النقل والشحن في لقاء حمية ورئيس إتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية في مكتبه بعد ظهر اليوم في الوزارة رئيس اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان أحمد الموسوي، حيث جرى البحث في مواضيع يعنى بها قطاع النقل البري في لبنان، ولاسيما في ما يتعلق بتعرفة النقل.



وكذلك تم التطرق إلى بعض الأمور المتعلقة بالشحن بالترانزيت والإجراءات المعتمدة على المعابر الحدودية.