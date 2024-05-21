حماده يزور رئيس الكتائب متضامنًا

التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي النائب مروان حماده الذي زار الصيفي مستنكراً الاعتداء الذي تعرض له حزب الكتائب ومبدياً التضامن مع رئيس الحزب ومواقفه.



وحضر اللقاء، النائب الدكتور سليم الصايع ومستشار رئيس الحزب ساسين ساسين وجرى بحث لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.