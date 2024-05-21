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سرور: وصلنا إلى تسوية لمعالجة أوضاع كل العاملين في الأفران تحت سقف القانون

أخبار لبنان
2024-05-21 | 08:39
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سرور: وصلنا إلى تسوية لمعالجة أوضاع كل العاملين في الأفران تحت سقف القانون
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سرور: وصلنا إلى تسوية لمعالجة أوضاع كل العاملين في الأفران تحت سقف القانون

عقد ظهر اليوم رئيس اتحاد نقابات الافران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور مؤتمرًا صحافيًا بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، وحضور المدير العام للحبوب والشمندر السكري عصام ابو جودة، وامين سر اتحاد نقابات الافران والمخابز نعيم الخواجة، الامين العام ادغار طياح، ممثلي المطاحن بول منصور واحمد حطيط وحشد من رؤساء نقابات الافران واصحابها.

واعلن الخواجة عن انطلاق الاتحاد تحت شعار "اتحاد حي على العمل" لمعالجة كل المشاكل التي يتخبط بها قطاع الافران خصوصًا وان دور الاتحاد حماية الافران والمحافظة على حقوقهم، مشيرًا الى ان مؤتمر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام الذي يمثل العمال ونحن على تعاون وثيق لما فيه مصلحة اصحاب العمل والعمال.

ومن جهته، قال سرور: "نطل بعد فترة طويلة مليئة بالازمات في قطاع الافران والمطاحن خصوصًا وان الحكومة وضعت خطة امنية بدأت بتنفيذها لجهة العمالة السورية." وأكد ان "العمال السوريين هم عصب قطاع الافران منذ عشرات السنين، والازمة بدأت بعد تعرض لبنان لازمات اقتصادية ومالية ما ادى الى مغادرة قسم كبير من العمال اللبنانيين، كما ادى الى توافد المزيد من العمال السوريين الى قطاع الافران، وهذا الموضوع هو بنظرنا اساسي لقطاعنا لان الرغيف هو اساسي للبلد والافران ترفض قطعًا حصول اية أزمة." وأشار إلى أننا "قد اجرينا سلسلة من الاتصالات مع الامن العام وقيادة الجيش اللبناني ووصلنا الى تسوية لمعالجة اوضاع كل العاملين في الافران تحت سقف القانون، متوجهًا بالشكر الى المدير العام للأمن العام العميد الياس البيسري وقيادة الجيش لتفهمهم واقع قطاع الافران."

ودعا سرور جميع اللبنانيين وخصوصًا اصحاب الخبرة إلى "التقدم بطلبات عمل في الافران والمطاحن،" مشيرًا الى اننا "نحل كل الامور وفقًا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء."

وحول ملف الضمان الاجتماعي، لفت إلى ان "هناك اتفاقية بين الافران والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشترط عدم اخذ براءة ذمة كاملة، لذلك على الصندوق ان يحدد رسم الاشتراك بما يتناسب مع واقع الافران ونطالب الحكومة والمجلس النيابي اعفاء الافران كي تتمكن من التسجيل في الصندوق."

وتحدث سرور عن ملف دعم الرغيف والحديث عن نهاية الدعم ما قد يؤدي الى ارتفاع سعر ربطة الخبز، وقال: " الافران متضررة من الدعم لان ربطة الخبز تهم المواطن الاكثر حاجة وهو الفقير، علمًا ان قبل الدعم كانت الكلفة مقبولة، اما اليوم ومع الدعم فان اسعار العناصر الداخلة في كلفة الرغيف ارتفعت كثيرًا مثل: السكر، المازوت، والنايلون وغيرها. وبدون الدعم سيرتفع سعر ربطة الخبز كثيرًا، والدولة هي التي تحدد الاسعار وليس الافران."

وسأل: "هل ستقدم الدولة على الغاء الدعم؟ ما يؤدي الى زيادة سعر ربطة الخبز." وطالب الدولة من منبر الاتحاد العمالي العام "للتحرك سريعًا لحل موضوع الدعم بما يؤمن الخبز لذوي الدخل المحدود والفقراء."

والقى الاسمر كلمة أكد فيها ان "المطلوب من الدولة ان تعمل للحصول على قرض لاستمرار دعم رغيف الخبز وان يبقى الحوار البناء مع اتحاد نقابات الافران والاتحاد العمالي العام لاستقرار الامن الغذائي في البلاد،" مشيرًا إلى ان "دعم الرغيف هو امر هام للفقير في هذه الفترة التي نشهد فيها الكثير من الازمات داعيا الى توفير الدعم فقط لللبنانيين."

وتحدث عن العمالة السورية طالبًا "عدم مقاربة هذا الموضوع من ناحية عنصرية لان العامل السوري كان منذ زمن بعيد في لبنان وقطاعات كثير ترتكز على هذه العمالة ومنها الافران."

ودعا الاسمر كل اللبنانيين للعمل في الافران، مشيرًا الى انه "سبق للاتحاد العمالي العام ومنذ سنوات ان دعا للعمل في هذا القطاع الذي يستوعب اعداد كبيرة من المؤهلين."

وحول موضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اكد انه "يتوجب على اصحاب الافران تسجيل مؤسساتهم وفقًا للقوانين والانظمة بعيدًا عن المواقف الشعبوية التي لا تفي بالمطلوب لان المطلوب هو الحوار البناء واعادة النظر بالسياسة التموينية واعادة بناء اهراء في اكثر من منطقة لتأمين الغذاء للشعب اللبناني."
 

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