الجميّل عن شاحنات الأسلحة: من يدخلها؟ ولأي أغراض؟

كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على حسابه عبر منصة إكس: "بخصوص شاحنات الأسلحة التي تجوب لبنان من شماله إلى جنوبه، لمن تعود؟ من يدخلها؟ ولأي أغراض؟".



وقال: "طالما أن لبنان محكوم من الميليشيات والدولة تتعايش معها لا بل تخضع لها سيبقى اللبنانيون يستفيقون يوميًا على أخبار الحروب والموت وشاحنات السلاح، مشددًا على "أننا لن نرضى أن تكون حياتنا على هذا الشكل".



وأكد الجميّل أننا نناضل لكي يصبح لبنان وطنًا سيّدًا وحرًّا وقضيته رفاهية المواطن اللبناني.