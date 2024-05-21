الجميّل عن شاحنات الأسلحة: من يدخلها؟ ولأي أغراض؟

بخصوص شاحنات الأسلحة التي تجوب #لبنان من شماله إلى جنوبه، لمن تعود؟ من يدخلها؟ ولأي اغراض؟
طالما أن لبنان محكوم من الميليشيات والدولة تتعايش معها لا بل تخضع لها سيبقى اللبنانيون يستفيقون يوميًا على أخبار الحروب والموت وشاحنات السلاح... لن نرضى أن تكون حياتنا على هذا الشكل.
نناضل…
— Samy Gemayel (@samygemayel) May 21, 2024
بخصوص شاحنات الأسلحة التي تجوب #لبنان من شماله إلى جنوبه، لمن تعود؟ من يدخلها؟ ولأي اغراض؟
طالما أن لبنان محكوم من الميليشيات والدولة تتعايش معها لا بل تخضع لها سيبقى اللبنانيون يستفيقون يوميًا على أخبار الحروب والموت وشاحنات السلاح... لن نرضى أن تكون حياتنا على هذا الشكل.
نناضل…